Brasil forma nova seleção de beisebol A nova Seleção Brasileira de beisebol começará a ser formada, neste sábado e domingo, durante os jogos da Taça Brasil Interclubes, no Complexo da Yakult, em Ibiúna. O técnico do Brasil, Mitsuyoshi Sato, quer observar jogadores novos e os que atuam no Exterior. "A Seleção vai mudar muito para a Copa Intercontinental", diz Sato. Leia mais no Jornal da Tarde