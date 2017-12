Brasil ganha 2 medalhas na natação O Brasil conquistou duas medalhas na etapa de Nova York da Copa do Mundo de Natação, em piscina curta (25 metros). Eduardo Fischer, com o tempo de 27s96, ficou com a prata nos 50 metros, peito. O americano Ed Moses (27s53) foi ouro nesta prova. E Fernando Scherer, após o 7º lugar nos 100 metros, livre, levou o bronze nos 50 metros, borboleta (24s61). O campeão foi o australiano Geoff Hegill (23s16). Durante a disputa das provas nesta quarta-feira, a norte-americana Natalie Coughlin bateu o recorde mundial dos 200 metros, costas, com o tempo de 2m03s62.