Brasil ganha 2 medalhas na Universíada César Castro e Nicholas dos Santos conquistaram nesta quarta-feira mais medalhas para o Brasil na Universíada, em Izmir, na Turquia. Nos saltos ornamentais, César levou o bronze no trampolim de um metro, com 403.89 pontos, atrás dos chineses Feng Wang e Kenan Wang. Na natação, Nicholas Santos foi bronze nos 50 m livre, com 22s44. O norte-americano Cullen Jones venceu com 22s22, à frente do russo Andrey Kapralov, com 22s40.