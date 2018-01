Brasil ganha 2 medalhas nos 50m peito Pouco depois de ser bronze nos 100 metros livre, Rebeca Gusmão voltou para a piscina em Belo Horizonte e levou a prata nos 50 metros peito, com o tempo de 31s89, neste domingo, pela Copa do Mundo de Natação em piscina curta (25 metros). O Brasil ainda ganhou outra medalha nesta prova: Patricia Romero foi bronze (32s99). O ouro ficou com a russa Elena Bogomazova, que fez 31s48.