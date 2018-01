Brasil ganha 28 medalhas no Ibero de Judô O Brasil ganhou 28 medalhas no Ibero-Americano de Judô, neste domingo, em Salvador, com os países que disputaram o Pan-Americano (menos Estados Unidos e Canadá e mais a Espanha). Representado pelas seleções B, C, do Norte, Nordeste e Bahia, o Brasil conquistou 17 medalhas no masculino (6 de ouro, 2 de prata e 3 de bronze), e 11 no feminino (6 de ouro, 2 de prata e 3 de bronze). Os leves Sebastian Pereira e Daniele Zangrando ganharam ouro.