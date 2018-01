Brasil ganha 3 medalhas no atletismo Nas finais disputadas nesta sexta-feira, na abertura do Sul-Americano de Atletismo em Cali, na Colômbia, o Brasil conquistou três medalhas. Fabiano Peçanha foi o destaque do Brasil ao vencer os 1.500 metros em 3m41s51, seguido do equatoriano Bayron Piedra, com 3m41s90, e do argentino Javkier Garriqueo, que fez 3m45s53. Nos 10.000 metros, Lucélia Peres terminou em segundo lugar, com o tempo 34m51s12, atrás apenas da colombiana Bertha Sánchez, que fechou a prova com 34m34s40. E no salto em altura, Eliana Renata da Silva marcou 1,79 metro e ficou com o bronze. A campeã da prova foi a colombiana Caterine Ibarguen, com 1,93 metro.