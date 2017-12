Brasil ganha 4 medalhas na Natação O Brasil ganhou quatro medalhas na etapa canadense do circuito da Copa do Mundo da Natação 2001/2002, em Edmonton, Canadá, na sexta-feira. A baiana Nayara Ledoux Ribeiro e o catarinense Eduardo Fischer ganharam a prata, respectivamente, nos 800 metros, livre (8min46s62), e 50 m, peito (27s81). Rogério Romero e Rebeca Gusmão ficaram com o bronze nos 100 m, costas (54s56), e 50 m, livre (25s50).