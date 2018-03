Brasil ganha 6 medalhas de ouro no remo O Brasil conquistou 8 medalhas no primeiro dia de disputa do Campeonato Sul-Americano de Remo, em São Paulo, sendo 6 de ouro, 1 de prata e mais 1 de bronze. Neste domingo, mais 9 provas encerram a competição, realizada na raia da USP e com a participação de cerca de 300 atletas de 12 países. Neste sábado, as medalhas de ouro do Brasil foram conquistadas por André Vigiani e Renan Koplewski (Dois Sem júnior), Armando Max Ribeiro (Single Skiff Masculino), Allan Bittencourt e Alexandre Altair (Dois Sem Masculino), Fabiana Beltrame (Single Skiff Feminino Peso Leve), Ronaldo Vargas (Single Skiff Masculino Peso Leve) e Marcelus Marcili, Anderson Nocetti, Alexandre Altair e Allan Bittencourt (Four Skiff). Já a prata veio com Mariana Cadore, no Single Skiff Feminino, e o bronze foi conquistado por João Palassão, do Single Skiff Júnior.