Brasil ganha a primeira no beisebol O Brasil conseguiu nesta terça-feira, na Cidade do Panamá, a sua primeira vitória no Torneio Pré-Olímpico, derrotando a Nicarágua por 3 a 0. Na véspera, à noite, a seleção tinha sido derrotado pelo Panamá por 11 a 1. Agora, os brasileiros aguardam o jogo desta quarta-feira entre nicaraguenses e colombianos, às 13 horas (de Brasília), para saber se estará na segunda fase da competição. Se a Colômbia derrotar a Nicarágua por qualquer resultado, o Brasil se classificará em quarto lugar (com os colombianos em terceiro) e, nas quartas-de-final, enfrentará o primeiro do grupo A, provavelmente a seleção de Cuba. Se a Nicarágua vencer a Colômbia por 1 a 0, o Brasil estará eliminado de acordo com o critério de pontos cedidos. E se a Nicarágua ganhar da Colômbia por duas ou mais corridas, os brasileiros ficarão em terceiro lugar (com Nicarágua em 4º) e enfrentarão o 2º colocado do grupo A. No jogo desta terça-feira, o Brasil voltou a jogar bem como aconteceu durante o Mundial de Cuba, no mês passado. O arremessador Claudio Yamada permaneceu no campo durante os nove innings e só permitiu um hit para o time da Nicarágua. Reynaldo Sato garantiu 2 pontos com um home run. Em outra partida, os EUA venceram a Colômbia por 10 a 0. O Brasil ainda terá que enfrentar os americanos quinta-feira, às 15h. Este jogo não alterará a situação brasileira, a não ser no caso remoto de uma vitória do Brasil. Se isso ocorrer, a seleção não dependeria do confronto entre Nicarágua e Colômbia. Punição - Nesta terça-feira, o panamenho Eduardo de Bello, presidente da Confederação Pan-Americana de Beisebol, ameaçou Bahamas com uma suspensão de dois anos. A seleção estava no grupo A do Pré-Olímpico e, sem comunicar-se com os organizadores, não viajou ao Panamá. Dessa forma, as quatro seleções desse grupo - Cuba, México, Porto Rico e Canadá - garantiram antecipadamente a classificação para as quartas-de-final.