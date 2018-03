Brasil ganha a segunda da Alemanha O Brasil repetiu a dose e ganhou pela segunda vez da Alemanha na Liga Mundial de Vôlei. Depois da vitória por 3 sets a 0 no sábado, a seleção brasileira fez 3 a 1 (25/16, 23/25, 25/13 e 25/14) neste domingo, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O Brasil, que esse ano tem de defender o status de campeão do mundo, enfrentará agora a Itália, sexta-feira e domingo (dias 30 de maio e 1º de junho), nas cidades de Florença e Bolonha. Portugal é a quarta seleção que compõe o grupo B na Liga Mundial, torneio que distribuirá US$ 15 milhões em premiação. Neste domingo, o governador Geraldo Alckmin, que apóia a Prefeitura no projeto de lançar a candidatura de São Paulo aos Jogos Olímpicos de 2012, viu o jogo e recebeu uma homenagem da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), como benemérito do esporte. Ao lado de Lars Grael, o secretário de Esportes de São Paulo, o governador foi aplaudido pelo público de 11 mil pessoas que lotou o Ibirapuera e até acompanhou a torcida em uma "ola". Em retribuição, Alckmin entregou ao presidente da CBV, Ari Graça, um troféu, homenagem de São Paulo à seleção brasileira que conquistou o inédito título de campeão mundial, no ano passado, na Argentina. "Tivemos atuação semelhante nos dois dias. No sábado (vitória por 3 a 0), ainda conseguimos pegar o gato pelo rabo no segundo set, que hoje perdemos, tendo de buscar a vitória no restante da partida", analisou o técnico Bernardinho. Sempre de olho no futuro, Bernardinho lamentou a perda de um set. O Brasil está no grupo B da Liga, o mesmo da fortíssima Itália, que ganhou seus dois jogos contra Portugal, no fim de semana, por 3 sets a 0. "Isso pode pesar na divisão dos grupos para a final", avaliou o treinador. Classificam-se os dois primeiros de cada chave, mas se o país-sede da final, a Espanha, que se não estiver entre os oito times, o pior segundo lugar lhe cede a vaga. "Ser segundo pode complicar." Os brasileiros terão um dia de folga, um dia de treino no Rio e outro na Itália, antes dos próximos jogos pela Liga, sexta-feira, em Florença, e domingo, em Bolonha. Bernardinho não tem teipes dos confrontos da Itália, "porque há limitações no orçamento e uma viagem à Europa é cara". Mas nem mesmo Giba e Gustavo, que atuam no Ferrara, sabem que Itália esperar. "Eles estão no nosso nível de treinamento, porque o Italiano terminou há poucas semanas e ainda não devem ter entrosamento", arrisca Gustavo. Bernardinho acha que os italianos estão motivados pela chegada do técnico Gian Paolo Montali. "A Itália pode surpreender por causa do Giani, que atua em várias posições", diz Giba. O Brasil segue para três semanas na Europa e Bernardinho continuará a fazer "testes" no grupo. Ricardinho jogou como levantador nas duas partidas de São Paulo e já avisou que, assim como Anderson, não pretende "largar o osso, mesmo que, no início, a torcida cobre" - neste domingo, no Ibirapuera, os torcedores pediram a entrada de Maurício. "Enquanto o Bernardinho der o osso, vamos morder, segurar o máximo que pudermos." O técnico disse que Maurício - ou qualquer outro jogador - terá de se adaptar a situações como essa. "Quero que todos mostrem determinação, trabalho e profissionalismo", avisou o técnico da seleção. Rodada - grupo A: Espanha 3 x 2 Polônia (18/25, 27/25, 24/26, 25/23 e 15/11) e Venezuela 0 x 3 Rússia (15/25, 17/25 e 22/25); grupo C: Bulgária 3 x 0 Cuba (25/19, 32/30 e 25/15) e Holanda 3 x 1 Sérvia e Montenegro (25/23, 20/25, 32/30 e 25/22); grupo D: França 3 x 1 Japão (25/16, 25/18, 22/25 e 29/27) e Grécia 0 x 3 República Checa (27/29, 22/25 e 23/25).