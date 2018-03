Brasil ganha a segunda no GP de vôlei A seleção brasileira feminina de vôlei conseguiu outra boa vitória no Grand Prix, disputado na Itália. Ganhou do Canadá por 3 sets a 0 (25/23, 25/18 e 25/20), nesta terça-feira, pela segunda rodada do grupo B - também fez 3 a 0 na estréia, sobre a Tailândia. O próximo desafio do time brasileiro será muito mais complicado. Nesta quarta-feira, às 13 horas (horário de Brasília), o Brasil enfrentará a Rússia