Brasil ganha bronze no Badminton O Brasil, representado pelo Instituto Sant?Anna, de Vinhedo (SP), ganhou a medalha de bronze no Mundial Escolar de Badminton (tipo de tênis com peteca). Foi ao pódio, nesta quarta-feira, ao derrotar a Bélgica por 3 a 1, com Felipe Martorano, Fábio Torquato e Murilo Paiola, da seleção juvenil, e Fábio Martorano.