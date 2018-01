Brasil ganha da Sérvia na Liga Mundial A seleção brasileira masculina de vôlei começou bem a fase final da Liga Mundial. Contra os donos da casa, a Sérvia e Montenegro, nesta sexta-feira, em Belgrado, o Brasil ganhou por 3 sets a 1 (25/21, 23/25, 26/24 e 25/21). Com isso, o Brasil enfrenta Cuba neste sábado, às 12 horas (horário de Brasília), em busca da vaga na grande final da Liga Mundial. Também pela primeira rodada, os cubanos foram derrotados pela Polônia por 3 sets a 2. Atual campeão olímpico e mundial, o Brasil está em busca de seu 5º título da Liga Mundial, sendo que ganhou as duas últimas edições do torneio.