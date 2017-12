Brasil ganha do Japão em desafio de judô O judô brasileiro fez história neste sábado, na cidade paranaense de Maringá. No desafio internacional, a equipe masculina do Brasil venceu pela primeira vez na história o Japão, grande força mundial desse esporte. A vitória, diante de 3 mil torcedores no Ginásio Chico Neto, foi por 4 jogos a 3. O duelo deste sábado foi muito equilibrado, com 3 lutas indo para o desempate. E o Brasil conseguiu bater o Japão, depois de 3 derrotas em competições por equipes adulto - em 1994, 98 e 2002. ?Esse resultado mostra que estamos no caminho certo?, comentou o campeão mundial João Derly. João Derly foi um dos que venceram seu combate. A outra vitória brasileira foi de Denilson Lourenço. Já Flávio Canto e Moacir Mendes Jr. perderam para os japoneses. E as lutas de Daniel Hernandes, Mario Sabino e Carlos Honorato acabaram empatadas. Assim, como houve empate por 2 a 2, Daniel Hernandes, Mario Sabino e Carlos Honorato voltaram ao tatame para o desempate. Dessa vez, pelo golden score - quem fizesse a primeira pontuação vencia a luta. Sabino voltou a empatar com Keiji Suzuki e foi derrotado por decisão dos juízes. Mas Daniel Hernandes e Carlos Honorato venceram seus oponentes, ambos por koka, e deram a vitória para o Brasil. Confira como foram as lutas do Desafio Brasil x Japão: Até 100kg: Mario Sabino x Keiji Suzuki (empate) Acima de 100kg: Daniel Hernandes x Yasuyuki Muneta (empate) Até 60kg: Denilson Lourenço vence Hiroaki Hiraoka Até 66kg: João Derly vence Hiroyuki Akimoto Até 73kg: Moacir Mendes Júnior perde para Masahiro Takamatsu Até 81kg: Flavio Canto perde para Takashi Ono Até 90kg: Carlos Honorato x Seigo Saito (empate) No desempate (golden score) Até 100kg: Mario Sabino perde para Keiji Suzuki Acima de 100kg: Daniel Hernandes vence Yasuyuki Muneta Até 90kg: Carlos Honorato vence Seigo Saito