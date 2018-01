Brasil ganha do Uruguai no vôlei A seleção brasileira feminina de vôlei passou fácil pelo Uruguai nesta segunda-feira, pela terceira rodada do Campeonato Sul-Americano, em La Paz, na Bolívia. Ainda invicto no torneio, o Brasil ganhou por 3 sets a 0, com parciais de 25/8, 25/8 e 25/13. Nesta terça-feira, a partir das 22 horas (horário de Brasília), a seleção brasileira enfrenta a Venezuela. O Campeonato Sul-Americano dá vaga na Copa dos Campeões, que acontece em novembro, no Japão.