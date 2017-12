Brasil ganha do Uruguai por 3 sets a 0 A seleção brasileira feminina de vôlei ganhou seu segundo jogo no Torneio Classificatório para o Mundial, que está sendo disputado em Cabo Frio. A equipe do técnico Zé Roberto venceu o Uruguai com facilidade, por 3 a 0 (25/7, 25/16 e 25/13). Nesta sexta-feira, o Brasil enfrenta o Peru. No outro jogo desta quinta, a Argentina fez 3 a 0 no Equador.