Brasil ganha dois 3º lugares no remo O Brasil conseguiu dois terceiros lugares nas disputas pela Final B, neste sábado, no Mundial de Remo de Sevilha. Na double skiff, leve, Anderson Nocetti e Marcelus Marcilli cruzaram a linha de chegada em terceiro, com o tempo de 6m16s64, atrás dos franceses Adrien Hardy e Sebastien Vieilledent (6m12s87) e dos cubanos Yosbel Martínez Hechevarria e Yoennis Hernández Arruez (6m13s35). No dois-sem, leve, Gibran Vieira da Cunha e Alexandre Altair chegaram em terceiro, com o tempo de 6m29s63, atrás dos canadenses Scott Frandsen e Cameron Walter Baerg (6m28s45) e dos lituanos Giedrius Zadeika e Einius Petkus (6m28s89). A Alemanha lidera no geral: três de ouro, uma de prata e duas de bronze, seguida da Bulgária (duas de ouro) e da Itália (um de ouro, dois de prata e duas de bronze). O Mundial termina neste domingo.