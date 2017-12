Brasil ganha dois ouros na Universíade O Brasil conquistou neste sábado duas medalhas de ouro na Universíade, que está sendo realizada na Turquia: no futebol feminino e no atletismo. A primeira foi justamente no atletismo, com Fabiano Peçanha, nos 800 m. No futebol, a Seleção Brasileira feminina venceu a China por 2 a 1. Os gols foram de Daiane, aos 20 minutos do primeiro tempo (num chute cruzado de virada), Jiang Shuai aos nove minutos do segundo tempo (de cabeça) empatou para a China, e Gabi, aos 44 minutos (aproveitando uma bobeada da defesa chinesa) garantiu a vitória e a medalha para o Brasil.