Brasil ganha duas medalhas de ouro A equipe brasileira voltou a brilhar na etapa do Rio de Janeiro da Copa do Mundo de Ginástica, que está sendo realizada no centro de convenções do Rio Centro, em Jacarépaguá, e conquistou três medalhas - duas de ouro e uma de prata - nas três finais disputadas até aqui. Os dois ouro vieram com os irmãos Hypólito. Daniele foi a primeira na prova de trave e Diego foi o primeiro nos exercícios de salto. A terceira medalha veio com Camila Comin, também na trave. Daniele e Diego já haviam conquistado medalha no sábado, respectivamente, prata e ouro.