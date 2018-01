Brasil ganha duas medalhas na Copa do Mundo de judô O brasileiro Luciano Correa conquistou neste domingo a medalha de ouro na etapa de Lisboa da Copa do Mundo de Judô. Na final da categoria meio-pesado (até 100 kg), ele derrotou Giorge Kizilashvili, da Geórgia, e conquistou a quinta vitória brasileira na competição. O Brasil obteve ainda mais uma medalha de prata em Lisboa, com Daniel Hernandes, derrotado na final dos pesados (acima de 100 kg) pelo russo Tamerlan Tmenov, vice-campeão mundial em 2005 e olímpico em 2004. O terceiro judoca do País, Pedro Guedes, terminou em quinto lugar entre os leves (até 73 kg), derrotado na disputa do bronze pelo georgeano Zaza Kedelashvili. Ao todo, nas cinco etapas que disputou da Copa, o Brasil obteve sete medalhas. Foram cinco de ouro, com João Derly (Paris), Flavio Canto (Hamburgo e Praga), Daniel Hernandes (Praga) e Luciano Correa (Lisboa) e duas de prata, de João Derly (Leonding, na Áustria) e Daniel Hernandes (Lisboa).