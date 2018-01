Brasil ganha duas medalhas na natação O Brasil conquistou duas medalhas, nesta quarta-feira, na etapa de Moscou da Copa do Mundo de Natação em Piscina Curta (25 metros). Armando Negreiros foi prata nos 400 metros livre e Flávia Delaroli levou bronze nos 50 metros livre. Com o tempo de 3m46s09, Armando Negreiros também quebrou o recorde sul-americano dos 400 metros livre - a antiga marca, do também brasileiro Cristiano Michelena, já durava 15 anos. Em Moscou, ele só ficou atrás do russo Yuri Prilukov, que fez 3m45s04. Já Flávia Delaroli, com o tempo de 25s03 nos 50 metros livre, ficou atrás da bielo-russa Sviatlana Khakhlova (24s65) e da eslovaca Martina Moravcova (24s79). Mais um brasileiro caiu na piscina nesta quarta-feira em Moscou. Foi César Cielo, que terminou em 6º lugar nos 100 metros livre, com o tempo de 49s34. O vencedor foi o sul-africano Ryk Neethling, que marcou 47s30. A etapa de Moscou acaba nesta quinta-feira. E, nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro acontece em Belo Horizonte a grande final do circuito da Copa do Mundo de Natação em Piscina Curta. Por enquanto, o Brasil já conquistou 12 medalhas na competição, sendo 1 de ouro, 5 de prata e 6 de bronze.