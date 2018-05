Brasil ganha em estreia de torneio de futebol feminino A seleção brasileira de futebol feminino sofreu, mas derrotou o Chile por 3 a 1, nesta quarta-feira, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, na estreia pelo Torneio Internacional Cidade de São Paulo, que conta ainda com China e México - na preliminar, as chinesas ganharam por 3 a 0 e lideram o quadrangular.