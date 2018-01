Brasil ganha fácil do Japão pela Liga Com muita tranqüilidade, assim como no sábado, a seleção brasileira de vôlei masculino derrotou o Japão por 3 sets a 0, neste domingo, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, pela Liga Mundial. As parciais foram de 25/20, 25/16 e 25/23. ?Erramos um pouco e permitimos uma reação do Japão em alguns momentos do jogo. Perdemos a concentração e deixamos os japoneses gostarem da partida. Mas valeu a vitória?, comentou Bernardinho, logo após o jogo. Com o resultado, o Brasil segue na liderança do Grupo A da competição, com 19 pontos (nove vitórias e uma derrota). Na próxima rodada, a última da fase de classificação, a equipe comandada por Bernardinho enfrentará duas vezes a Venezuela, em Betim (MG). A seleção brasileira está muito próxima de conquistar uma vaga na fase final da Liga Mundial - apenas o primeiro colocado da chave se classifica. Os jogos decisivos acontecerão de 8 a 10 de julho, em Belgrado, na Sérvia e Montenegro. Pelo Grupo B, a Itália se manteve viva na luta pela classificação ao derrotar Cuba por 3 sets a 1 - parciais de 25/20, 23/25, 29/27 e 25/15 -, em Havana. Assim, cubanos e italianos estão empatados na primeira colocação com 16 pontos (seis vitórias e quatro derrotas). Mas a vantagem, no saldo de sets, é de Cuba (7 a 1). Na última rodada, os cubanos enfrentam em casa a França e os italiano terão pela frente, fora de casa, a Bulgária.