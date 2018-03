Brasil ganha Liga Mundial pela 3ª vez A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei conquistou hoje o tricampeonato da Liga Mundial, em Madri. Diante de 11 mil torcedores que lotaram o Ginásio Vistalegre, o time comandado por Bernardo Rezende bateu a Sérvia e Montenegro por 3 sets a 2, com parciais de 25/16, 21/25, 19/25, 25/23 e 31/29. Com oito títulos em dez competições, Bernardinho mantém o Brasil no topo do vôlei mundial - pela primeira vez na liderança do ranking mundial. O primeiro ouro de Bernardinho com a Seleção Masculina veio no primeiro ano no comando, em 2001. Foi justamente o título da Liga Mundial, que o Brasil não ganhava desde 1993. A partir daí, o Brasil chegou na final de todas as competições que disputou - exceto na Copa do Mundo de 2001, quando o torneio era por pontos e os brasileiros ficaram em segundo. Com o treinador, os brasileiros conquistaram oito títulos e dois vice-campeonatos. Foi com ele que a Seleção Feminina conquistou o bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta/96 e Sydney/2000. "Tenho de dar os parabéns ao time da Sérvia e Montenegro antes de mais nada. Eles demonstraram grande esforço e foram ótimos tecnicamente", disse o técnico brasileiro. "Se não não fosse o fato de que todos os torneios precisam ter um vencedor, eu diria que os dois times mereciam o primeiro lugar", disse. Nalbert, o capitão brasileiro, acha que esta foi a partida mais disputada da equipe: "Foi nossa melhor vitória. Tenho de parabenizar os adversários, que fizeram conosco um espetáculo sem igual." Sempre ressaltando a coletividade da equipe, Bernardinho não quis destacar o melhor jogador em quadra: "É difícil falar do melhor. Eu poderia falar de muitos. Mas hoje vimos que o vôlei é um esporte em que um time de apenas um jogador não ganha nunca." Do outro lado da quadra, o treinador da Sérvia e Montenegro, Veselin Vukovic, estava inconformado. "A final teve dois dos melhores times do mundo. Mas agora é difícil analisar por que o vencedor foi o Brasil e não nosso time", lamentou o treinador, que chegou muito perto da conquista de um título inédito para aquele país. "Este foi nosso melhor resultado na Liga Mundial e espero que da próxima vez a gente vença. Vamos descansar e pensar no Campeonato Europeu", assinalou. O levantador da Sérvia e Montenegro, Nikola Gbric, também não quis falar muito sobre a partida. "É difícil falar sobre uma partida nesses momentos, em um jogo tão longo, que deu muitas voltas. Temos de ver quantas chances perdemos de conquistar o título", declarou. Mas Gbric fez questão de falar sobre o desempenho dos brasileiros: "Tenho de falar sobre a paciência, que deu a eles o primeiro lugar. Apesar de termos perdido, fivemos um grande papel. A lástima foi não poder ter ganho o último jogo." O Ministro do Esporte brasileiro, Agnelo Queiróz, assistiu ao jogo em Madri e declarou: "Sinto-se muito orgulhoso. O time de Sérvia e Montenegro jogou muito bem. Foi uma grande final e me sinto muito feliz por isso." Na Tailândia, a Seleção Brasileira Masculina Infanto-Juvenil, do técnico Percy Onken, conquistou o hexacampeonato mundial ao bater a Índia por 3 sets a 1. O comentário do jogo - A partida final da Liga Mundial começou "fria". Com um Brasil arrasador, que ganhou o primeiro set da Sérvia e Montenegro por fáceis 25/16, a torcida espanhola que lotou o Ginásio Vistalegre, em Madri, não imaginava que pudesse acompanhar o mais longo e emocionante tie-break da história da modalidade, com 31/29. Com o time inicial contando com Nalbert, Giovane, Ricardinho, André Heller, André Nascimento e Escadinha, o Brasil encaixou o saque no primeiro set e desestabilizou todo o esquema tático dos adversários, com destaque para o ponta Giovane. Com surpreendente facilidade, a equipe de Bernardo Rezende relaxou e deixou cair o rendimento nos próximos dois períodos. Para o segundo set, o treinador rival, Veselin Vukovic, apostou na troca do veterano Vlad Gbric por Slobodan Boskan. A substituição deu resultado. Liderados por Miljkovic, eleito pelo terceiro ano seguido o melhor jogador da Liga Mundial, o time sérvio montenegrino sacou muito melhor e quebrou o passe dos brasileiros e venceu segundo e terceiro sets. Sem trabalhar com o passe na mão, o levantador Ricardinho não conseguiu manter as variações de jogadas do primeiro set, parando no bloqueio adversário e permitindo vários pontos de contra-ataque. O quarto set começou ainda pior para o Brasil: a Sérvia e Montenegro abriu 4 a 0. Bernardinho apostou na troca de Giovane por Giba e André Nascimento por Anderson. O ponta Giba conseguiu surpreender o bloqueio adversário e se destacou na virada brasileira para o fechamento do set em 25/23. No tie-break, o levantador Ricardinho explorou, principalmente jogadas de potência pelas pontas com Anderson, e rápidas pelo meio-de-rede, com Rodrigão. O ponto final veio com Giba.