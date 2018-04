Brasil ganha mais 1 vaga no ciclismo Foram três meses de espera para Edvando Souza Cruz, mas a resposta que o ciclista ouviu nesta terça-feira valeu a demora. Ele conseguiu a tão sonhada vaga para o mountain bike dos Jogos Olímpicos e embarca já na próxima semana para Atenas. ?A notícia chegou de repente e me pegou de surpresa?, disse o paulista de Ilhabela. ?A festa foi grande, mas será maior se vier a medalha.? A vaga-convite ? para atletas que não estão no ranking internacional ? foi solicitada pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) à União Ciclística Internacional (UCI). Antecipadamente, Edvando fez sua inscrição no Comitê Olímpico Brasileiro e só estava na dependência do Comitê Olímpico Internacional (COI), que aceitou a presença do ciclista brasileiro. Edvando, prata no Pan de São Domingos e atual campeão brasileiro, tem 25 anos e está em sua melhor fase na carreira. Piloto da Caloi, ele vai levar para a Grécia uma bicicleta especial, projetada especialmente para ele, em parceira com o Departamento de Desenvolvimento de Produtos da empresa. O ciclista é ainda vice-campeão sul-americano. Para quem começou no esporte por acaso, chegar à Olimpíada é a realização de um sonho. ?Pegava a bicicleta e ia procurar as melhores praias?, conta o atleta, que desde 1995 integra a equipe da Caloi.