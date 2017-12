Brasil ganha mais 2 medalhas na natação A equipe brasileira terminou a primeira etapa da Copa do Mundo de Natação em piscina curta (25 metros), em Durban, na África do Sul, com 6 medalhas (1 de ouro, 1 de prata e 4 de bronze). A segunda etapa do torneio será no próximo fim de semana, em Melbourne (o Brasil terá Eduardo Fischer, Rogério Romero, Fabíola Molina, Guilherme Guido e Felipe May Araújo, que mora na Austrália). Hoje, Lucas Salatta ficou com a medalha de prata nos 200 m medley e Leonardo Costa com a de bronze nos 200 m costas. Depois de ganhar o ouro nos 400 m medley no sábado, Lucas Salatta, voltou a ter um grande desempenho e ficou com a prata nos 200 m medley. O nadador completou o percurso em 1min58s87, atrás do neozelandês Dean Kent (1min58s48). O húngaro Tamas Kerekjarto completou o pódio (1min59s10). Leonardo Costa ficou ficou com o bronze nos 200 m costas com 1min56s26. O sul-africano George du Rand (1min54s77), ganhou o ouro, e o romeno Razvan Florea (1min55s60), a prata. Leo também ganhou medalha de bronze nos 100 m costas. Kaio Márcio Almeida (23s76) foi quarto e Nicholas dos Santos (23s86) o quinto nos 50 m borboleta, vencido pelo alemão Thomas Rupprath (23s48), seguido pelos sul-africanos Roland Schoelman (23s54) e Ryk Neethling (23s61). No sábado, ambos ganharam bronze - Kaio nos 100 m borboleta e Nicholas nos 50 m livre. A Copa do Mundo terá oito etapas, com final em Belo Horizonte, de 18 a 20 de fevereiro de 2005.