Brasil ganha mais uma medalha de ouro no Pan de judô

O judô do Brasil conquistou, na sexta-feira, mais uma medalha de ouro no Campeonato Pan-Americano, realizado na cidade norte-americana de Miami. No segundo e último dia de competições Victor Penalber, na categoria até 73kg, derrotou o venezuelano Ludwig Ortiz na final. Além de Victor, o Brasil faturou mais cinco medalhas nesta sexta - quatro de prata e uma de bronze. Daniela Polzin (categoria até 48kg), Érika Miranda (até 52kg), Priscila Marques (absoluto feminino) e Walter Santos (absoluto masculino) perderam nas suas decisões. Ketleyn Quadros ficou com o terceiro lugar na categoria até 57kg. Com as medalhas ganhas na sexta, o Brasil encerrou o Campeonato Pan-Americano com ótimo desempenho. Foram cinco medalhas de ouro, seis de prata e duas de bronze. Eduardo Santos vencedor da categoria até 90kg, faturou um prêmio na competição o Troféu Ippon.