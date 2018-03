Brasil ganha mais uma no handebol A seleção brasileira feminina de handebol derrotou o Uruguai por 35 a 14, neste sábado, em São Bernardo do Campo. Com isso, o Brasil decide neste domingo o título do Campeonato Pan-Americano contra a Argentina, que também venceu os 4 jogos que fez até agora. Invictos no Pan-Americano, Brasil e Argentina já garantiram suas vagas no Mundial de Handebol, que acontece em dezembro na Rússia. Assim, o jogo deste domingo, às 12 horas, em São Bernardo do Campo, vale apenas o título do campeonato - a Bandsports transmite ao vivo. Também neste sábado, a Argentina confirmou o favoritismo e derrotou os Estados Unidos por 29 a 21. Na disputa do bronze, no domingo, Uruguai e Canadá se enfrentam e lutam ainda pela terceira vaga no Mundial da Rússia.