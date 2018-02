Brasil ganha nas duplas do Peru pela Copa Davis O Brasil conseguiu abrir 2 a 1 na disputa contra o Peru na Copa Davis. A dupla Gustavo Kuerten-André Sá venceu a dupla Luis Horna-Ivan Miranda por 3 sets a 2 (4/6, 7/6, 6/4, 5/7 e 6/3) e assim está a uma vitória de garantir sua classificação no Grupo I do torneio. Os próximos dois jogos serão neste domingo.