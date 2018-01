Brasil ganha novamente de Portugal A Seleção Brasileira masculina de vôlei ganhou novamente de Portugal pela Liga Mundial. Neste sábado, fez 3 sets a 1 (26/24, 25/23, 20/25 e 25/18), em quase duas horas (para um público de 19.080 espectadores), e chegou aos 13 pontos, assumindo a liderança do Grupo A do torneio. Agora, o time de Bernardinho Rezende volta a jogar novamente neste domingo, contra a mesma Seleção Portuguesa, novamente no Distrito Federal.