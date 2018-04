Brasil ganha o 9º ouro em Atenas O nono ouro brasileiro na Paraolimpíada de Atenas veio pelas mãos de uma pernambucana de fé. Suely Rodrigues Guimarães, uma jornalista que perdeu as duas pernas por causa de um atropelamento, adormeceu ontem (24) olhando para uma imagem de Nossa Senhora pregada na parede do alojamento na Vila Olímpica. Ela recebeu a imagem por e-mail. Foi enviada pelo seu técnico. Neste sábado, no Estádio Olímpico, presa a uma cadeira de rodas, mandou o disco a 24 m. 30cm, levou o ouro e ainda bateu o recorde paraolímpico, que era de 21.58. A outra brasileira na prova, Roseane dos Santos, a Rosinha, pernambucana como ela, bateu o recorde mundial de sua categoria (F58, amputada de uma perna) 31 m 73, mas terminou em sexto lugar - coisas de um regulamento que Suely combate. "É muito triste o que fizeram aqui. Juntaram categorias e prejudicaram muita gente, a Rosinha inclusive. Os deficientes precisam ser separados por categorias. Juntando todo mundo há gente prejudicada e gente beneficiada", disse Suely, que considera este sábado o mais feliz da sua vida. Recordista mundial da sua categoria (F57, para amputados das duas pernas) há doze anos (sua melhor marca, 24 m 67, foi conquistada no Pan de Mar Del Plata, no ano passado, Suely, aos 47 anos, é a atleta mais velha da delegação brasileira. O ouro de Atenas será somado a outro conquistado em Atlanta e mais um bronze - conquistas de quatro paraolimpíadas. "Estou feliz porque só Nossa Senhora sabe o sacrifício que fiz para estar aqui. Estive para desistir do esporte muitas vezes, mas meu técnico João Cláudio (Almeida Alves) sempre me disse: `Suely, você é guerreira, vai em frente`. E eu fui." Vaidosa, Suely não gosta de dizer a idade, anda com uma pulseirinha cheia de imagens da sua santa de devoção e está esperando um convite para casar de Ginaldo, seu noivo. O noivado já tem quatro anos e Suely não perde a esperança - mas já está perdendo a paciência. "Coloca isso do casamento aí no jornal, quem sabe o bichinho se apressa e casa logo comigo, gente!"