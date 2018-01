Brasil ganha o Sul-Americano de judô Com dez medalhas de ouro, três de prata e uma de bronze, o Brasil confirmou sua hegemonia no judô da América do Sul, vencendo o Campeonato Sul-Americano Sênior, disputado no fim de semana no Equador, em Cuenca e Agozes. Além da vitória incontestável (o Equador, 2º colocado, teve 5 medalhas de ouro, 2 de prata e uma de bronze), a equipe brasileira teve Sebastian Pereira como destaque do torneio e conseguiu trazer o Sul-Americano Sênior de 2004 para o Rio.