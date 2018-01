Brasil ganha ouro no Pan de canoagem O Brasil ganhou hoje a primeira medalha de ouro no Pan-Americano de Canoagem Velocidade, realizado no Canadá. Depois de perder a medalha de ouro, no K2 1000 m, hoje por 19 centésimos de segundo, Edson Silva e Jonatan Maia ajudaram na conquista do primeiro lugar no K4 500 metros, ao lado de Sebastian Cuattrin e Guto Campos. Nesta manhã, o Brasil conquistou mais uma medalha de prata no K2 500 m com Cuattrin e Guto Campos. Edinho também conquistou um bronze no K1 500 m. As meninas garantiram a prata no K4 500 m Júnior, formado por Adriélia Freitas, Rozivânia Gomes, Laila Moro e Vanessa Pimentel. Com as conquistas de hoje de manhã, o Brasil já tem 9 medalhas, sendo 1 de ouro, cinco de prata e três de bronze.