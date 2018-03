Brasil ganha ouro no Pan de handebol O Brasil venceu neste domingo a Argentina e conquistou pela quinta vez o título do Campeonato Pan-Americano Adulto Feminino de Handebol. Contando com o apoio de cerca de 4,5 mil torcedores no Ginásio Cidade de São Bernardo do Campo, a equipe brasileira conseguiu a medalha de ouro de forma invicta e com mais uma goleada, desta vez por 39 a 12 (19 a 4 no primeiro tempo). O principal destaque da vitória brasileira foi a pivô Juceli, escolhida por técnicos e dirigentes como a melhor jogadora do campeonato. Juceli recebeu a notícia quando estava no banco, nos minutos finais do jogo, e chorou. ?Ainda perguntei se era verdade. Fiquei muito contente?, comemorou. Juceli explicou que seu desempenho é devido ao fato de aproveitar as chances de gol que aparecem. ?Além disso, o segredo é bloquear e aparecer nos espaços vazios?, completou. O handebol feminino, que já estava classificado para o Mundial, tem como objetivo agora buscar nos Jogos Pan-americanos de Santo Domingo a vaga para os Jogos Olímpicos de 2004.