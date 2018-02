Brasil ganha ouro, prata e bronze nos 50m peito O Brasil já faturou sua primeira medalha de ouro na etapa de Belo Horizonte da Copa do Mundo de Natação, que está sendo disputada neste fim de semana. Eduardo Fischer ficou com a primeira colocação nos 50m peito, com o tempo de 27s50. O pódio foi completado por outros dois brasileiros: Felipe Barbosa, que foi prata, e Felipe Lima, que ganhou o bronze. Outros dois brasileiros já ganharam medalhas de bronze até o momento: Guilherme Santos, nos 100m livre, e Manuella Lyrio, nos 200m livre.