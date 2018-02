Brasil ganha outra na Liga Mundial A seleção brasileira masculina de vôlei encerrou a primeira rodada da Liga Mundial em primeiro lugar do grupo A. Neste domingo, o time comandado por Bernardo Rezende bateu a Grécia com muita dificuldade, por 3 sets a 2 (21/25, 25/13, 25/19, 24/26 e 15/9) e volta ao Brasil com duas vitórias e quatro pontos. Os brasileiros sentiram falta dos ataques decisivos de Giba e Nalbert. Embora Giovane tenha feito uma boa partida, Dante ainda mostrou insegurança das bolas decisivas. O novato Murilo, irmão do meio-de-rede Gustavo, teve a oportunidade de entrar em quadra pela primeira vez, e teve boa atuação. Ainda no grupo dos brasileiros, a Espanha perdeu em casa para Portugal por 3 a 1, mas manteve a segunda colocação no grupo, seguida de portugueses e gregos. No grupo B, a Bulgária bateu a França por 3 a 0, e os japoneses perderam por 3 a 2 para a Polônia, que lidera o grupo, na frente de búlgaros, franceses e japoneses. Pelo grupo C, a maior surpresa foi a derrota da Sérvia e Montenegro para os cubanos por 3 a 2. No outro confronto, nenhuma surpresa: 3 a 1 da Itália sobre a China. Na classificação, italianos são os primeiros, seguidos de Sérvia e Montenegro, Cuba e China. No próximo fim de semana, os brasileiros jogam contra a Espanha, no ginásio do Ibirapuera. Os dois jogos serão às 10 horas.