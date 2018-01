Brasil ganha outra na Liga Mundial A seleção brasileira masculina de vôlei ganhou fácil da Venezuela, neste sábado, em Betim (MG), em mais uma rodada da Liga Mundial. Já classificado para a fase final do torneio, o Brasil fez 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/20 e 25/21. E volta a jogar com os venezuelanos na manhã deste domingo, a partir das 10 horas. O jogo com a Venezuela foi em ritmo de treino, pois o Brasil já está classificado e o técnico Bernardinho está mais preocupado em preparar o time para a fase final. Cuba, Polônia e Sérvia são as outras seleções garantidss na decisão do título do torneio, de 8 a 10 de julho, em Belgrado. Neste sábado, a seleção brasileira não teve dificuldade para fechar o jogo. O técnico Bernardinho gostou da atuação do time, apesar de achar que "em alguns momentos o Brasil tomou pontos de saque e ainda tem de melhorar no bloqueio". Ele também acha que Ricardinho e André Nascimento ainda vacilam no bloqueio. Para enfrentar equipes como Polônia, Cuba e Sérvia, Bernardinho avisa que o Brasil tem de evoluir. "Isso ainda não é o suficiente", disse o técnico, sobre a atuação contra a Venezuela. "Todas essas equipes têm característica de força física e precisamos de um excelente bloqueio." O Brasil tem quatro títulos da Liga Mundial desde 1990 (ganhos em 1993, 2001, 2003 e 2004). A Itália, que é a maior vencedora, com oito conquistas, dessa vez ficou fora da decisão. Polônia e Sérvia ainda não venceram, enquanto Cuba tem um único título (1998). Na sexta-feira, a Bulgária venceu a Itália por 3 sets a 1 (30/32, 25/17, 25/23 e 25/21) e Cuba venceu a França por 3 a 0 (33/31, 33/31 e 25/12). Com esses resultados, pelo grupo B, a Itália fica fora da final da Liga Mundial pela primeira vez em 16 anos.