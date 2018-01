Brasil ganha outra no vôlei feminino A seleção brasileira feminina de vôlei derrotou a Alemanha por 3 sets a 2 (25/20, 25/21, 15/25, 21/25 e 15/6), nesta sexta-feira, e terminou em primeiro lugar do grupo B do Torneio de Montreux, na Suíça. Invicto, o time do Brasil já tinha vencido Japão e Cuba nas duas primeiras rodadas do torneio. E vai disputar a semifinal neste sábado, às 16 horas (horário de Brasília), contra Polônia ou Itália. Comandada pelo técnico Zé Roberto, a seleção feminina está começando agora o trabalho do ciclo olímpico que vai até os Jogos de Pequim, em 2008. E, mesmo renovado, o time já está conseguindo grandes resultados. Afinal, foi campeão do Torneio de Courmayeur, semana passada, na Itália, e chega agora à semifinal em Montreux.