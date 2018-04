Brasil ganha prata e bronze na natação Os nadadores brasileiros foram destaque nesta sexta-feira na prova dos 100 metros peito, categoria SB4 (poliomielite) dos Jogos Paraolímpicos de Atenas, e garantiram dois lugares no pódio com Ivanildo Vasconcelos (1m48s33), prata, e Francisco Avelino (1m49s37), bronze. O francês Pascal Pinar, com o tempo de 1m40s22, ficou com o ouro. Fabiana Sugimori nadou os 100 metros livre e chegou em quarto com o tempo de 1s14s43.