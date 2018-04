Brasil ganha prata e bronze nos 400m As deficientes visuais Ádria Santos e Terezinha Guilhermina conquistaram nesta segunda-feira as medalhas de prata e bronze, respectivamente, nos 400 metros rasos dos Jogos Paraolímpicos de Atenas. Ádria, que ganhou sua 12ª medalha em paraolimpíadas, registrou o tempo de 57s46, e Terezinha fez a marca de 57s52. O ouro ficou com a francesa Assia El Hannouni, que bateu o recorde mundial com 53s67. Já são 28 medalhas, 12 de ouro, 11 de prata e cinco de bronze.