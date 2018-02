Brasil ganha prata e dois bronzes na Natação O Brasil conquistou três medalhas neste sábado, na etapa de Nova York da Copa do Mundo de Natação. O carioca Thiago Pereira ficou com a prata na prova dos 200m medley, com o tempo de 1min55s78. Ele ficou apenas atrás do campeão mundial, o norte-americano Michael Phelps, que cravou 1min55s28. O húngaro Tamas Kerekjato, com 1min56s58, completou o pódio. Já a pernambucana Joanna Maranhão conquistou o bronze na prova dos 400m medley, com o tempo de 4min42s82. A vencedora foi a norte-americana Ariana Kukors, com 4min27s83, seguida pela compatriota Julia Smit, com 4min35s34. Na última participação brasileira na noite, o paulista Nicholas Santos faturou o bronze na prova dos 50m livre, com o tempo de 21s73. O vencedor foi o francês Frederick Bousquet, recordista mundial, com 21s61. A prata ficou o norte-americano Neil Walker, com 21s69. Ao todo, o Brasil já conquistou 25 medalhas na temporada 2005/2006 da Copa do Mundo de Natação. A última etapa será disputada em Belo Horizonte, no próximo fim de semana.