Brasil ganha quatro ouros no Pan de judô, em Miami

O Brasil conquistou, nesta quinta-feira, quatro medalhas de ouro no primeiro dia do Campeonato Pan-Americano de judô, que acontece na cidade norte-americana de Miami. As vitórias brasileiras aconteceram com Guilherme Luna (até 81kg), Eduardo Santos (até 90kg), Walter Santos (acima de 100kg) e Mayra Aguiar (até 70kg). Além dos quatro ouros, o Brasil ganhou duas medalhas de prata e uma de bronze. Em suas finais, Danielle Yuri foi batida pela cubana Druillis Gonzalez (categoria até 63kg) e Edinanci Silva, que machucou uma costela, perdeu para a também cubana Yurissel Laborde (até 78kg). Na repescagem da categoria até 100kg, Leonardo Leite conquistou a medalha de bronze ao derrotar o venezuelano José Camacho. A nota triste do dia foi a frustrada última tentativa de Priscila Marques de garantir uma vaga olímpica na categoria peso pesado. A judoca perdeu na segunda rodada e depois na primeira luta da repescagem. Com isso, ficou em sétimo lugar e não conseguiu a classificação para os Jogos Olímpicos de Pequim.