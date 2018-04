Brasil ganha segunda e os EUA batem o Irã A seleção brasileira sofreu para conquistar sua segunda vitória na Copa do Mundo de Beach Soccer, em Copacabana. Ontem, ficou três vezes em desvantagem no placar (0 x 1, 1 x 2 e 2 x 3), mas no fim conseguiu a virada para cima do México: 6 a 4. No encontro entre Estados Unidos e Irã, adversários políticos, triunfo dos americanos: 7 a 6. A Espanha fez 4 a 2 em Portugal.