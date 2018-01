Brasil ganha seis medalhas no remo O Brasil foi bicampeão sul-americano de remo, na categoria dois-sem feminino, e trouxe mais cinco medalhas de prata do Chile, no double skiff, dois-sem e four skiff, júnior; single skiff e double skiff, feminino. O País comemorou a evolução do esporte nas categorias júnior e feminino. Caroline Beloni e Amanda Costa conquistaram, neste domingo, a medalha de ouro no dois-sem, na raia do lago La Luz, em Valparaíso. Em prova bem disputada, as meninas do Brasil superaram argentinas, venezuelanas, chilenas e equatorianas para garantir o título com o tempo de 8min24s05.