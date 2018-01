Brasil ganha Sul-Americano de Atletismo O Brasil conquistou neste domingo o Sul-Americano de Atletismo ao obter mais que o dobro de medalhas sobre o segundo colocado, a Venezuela. No total, foram 54 medalhas contra 24 dos venezuelanos. Os colombianos ficaram em terceiro, com 24, e Argentina logo atrás, com apenas dez. Na classificação geral por pontos, os brasileiros terminaram em primeiro com 512 contra 232 da Venezuela e 173 da Colômbia. Confira o quadro de medalhas: Ouro - Prata - Bronze - Total 1) Brasil 27 18 9 54 2) Venezuela 5 9 10 24 3) Colômbia 5 7 8 20 4) Argentina 3 3 4 10 5) Chile 1 3 8 12 6) Equador 1 2 1 4 7) Uruguai 1 1 1 3 8) Panamá 1 0 1 2 9) Bolívia 0 1 0 1 10) Paraguai 0 0 1 1 11) Peru 0 0 1 1