Brasil ganha título mundial no iatismo O Brasil conquistou nesta sexta-feira, em Melbourne (Austrália), o título mundial da classe J-24, com o Bruschetta Sailing Team, equipe formada por Maurício Santa Cruz, Daniel Santiago, Allan Adler, Alexandre Saldanha e Paolo Boido. Após 10 regatas, eles encerraram a competição com 34 pontos, à frente do barco japonês Siesta.