Brasil ganha três bronzes em torneio de taekwondo O Brasil ganhou três medalhas de bronzes na 33.ª edição do Aberto da Holanda de tae kwon do, encerrado neste domingo na cidade de Eindhoven: com Natália Falavigna, atual campeã mundial na categoria até 72 quilos, Márcio Wenceslau, vice-campeão mundial até 62 quilos, e Diogo Silva, na até 67 kg. O Brasil ficou na 18.ª colocação entre as nações, enquanto a Turquia terminou em primeiro, com 19 medalhas - nove de ouro, cinco de prata e cinco de bronze.