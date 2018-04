Brasil ganha vaga no esqui aéreo e Josi Santos pode ser convocada

SÃO PAULO - A Federação Internacional de Esqui (FIS, na sigla em inglês) garantiu ao Brasil uma vaga no esqui livre aéreo e, Laís Souza, como melhor brasileira no ranking, está classificada para os Jogos de Sochi. Mas, com a impossibilidade de a atleta defender a seleção, Josi Santos é a próxima na lista.

Segundo Stefano Arnhold, presidente da Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN) e chefe de missão do País em Sochi, a convocação final da equipe do Brasil será conhecida nesta quinta-feira. Ele não quis adiantar se Josi estará entre os nomes chamados. "Falaremos sobre isso depois", disse o dirigente, que está na França.

A questão é saber se a atleta, que tem acompanhado Laís durante a internação em Salt Lake City, tem condições psicológicas de competir. Arnhold adianta que o Brasil terá em Sochi a presença do psicólogo Gastón Ortiz.

A equipe precisou esperar pela desistência de outras seleções para ter lugar na modalidade. De três vagas restantes, duas foram para a Bielorrúsia, abrindo lugar para o Brasil.