Brasil ganhou Copa das Nações em 56 A única vez que o Brasil ganhou a Copa das Nações de Hipismo, em 103 anos de história do tradicional Concurso de Aachen, o mais importante do mundo, foi em 1956, com Nélson Pessoa, o Neco, pai de Rodrigo, montando Relincho, o coronel Renildo Ferreira, com a égua Travessura e o general Helói Menezes, com Selvatic. O Brasil, que vinha de um quarto lugar por equipe nos Jogos Olímpicos daquele ano, em Melbourne, tinha, como agora, três cavaleiros e nenhuma tradição no hipismo. Neco recorda-se de ter chegado a uma Alemanha, ainda em reconstrução após a 2ª Guerra Mundial, e que o Brasil foi a grande surpresa do torneio - foi o primeiro País não europeu a vencer a Copa. "Vínhamos para a Europa de quatro em quatro anos, só quando havia Olimpíada ou Mundial", observou Neco.