Brasil garante 22 classificados no World Masters de Judô

A seleção brasileira terá representantes em todas as 14 categorias - sete no feminino e sete no masculino -, sendo que contará até com três judocas em uma delas: peso pesado entre os homens, com Rafael Silva, Walter Santos e David Moura. E, com seus 22 classificados, o Brasil fica atrás apenas do Japão, que garantiu 30 vagas no World Masters.

Entre os 22 classificados do Brasil, dois chegam para a disputa do World Masters como líderes do ranking mundial em suas categorias: Sarah Menezes e Victor Penalber. E outros três aparecem como segundo colocados de seus respectivos pesos na lista da Federação Internacional de Judô (FIJ): Mayra Aguiar, Maria Suelen Altheman e Rafael Silva.

"O número de atletas qualificados é fruto de um projeto de rotatividade de judocas em torneios internacionais, realizado tendo em vista não só o Masters, que é um de nossos dois objetivos da temporada, ao lado do Mundial, mas também de manter sempre nossos atletas como cabeças de chave nas grandes competições. Com atletas em todas as categorias, tanto no masculino quanto no feminino, hoje não corremos o risco de ter só uma estrela ou uma classe que seja o foco. Temos todo um time, sem correr o risco de ficar à mercê de uma noite de inspiração. É mais uma prova de que esse trabalho entre direção, comissão técnica e atletas tem sido feito na direção mais correta possível", afirmou o coordenador técnico da seleção brasileira, Ney Wilson.

Confira a lista de classificados do judô brasileiro:

Feminino:

Ligeiro - Sarah Menezes e Gabriela Chibana

Meio-leve - Érika Miranda e Eleudis Valemtim

Leve - Rafaela Silva e Ketleyn Quadros

Meio-médio - Katherine Campos

Médio - Maria Portela

Meio-pesado - Mayra Aguiar

Pesado - Maria Suelen Altheman e Rochele Nunes

Masculino:

Ligeiro - Felipe Kitadai e Diego Santos

Meio-leve - Luiz Revite

Leve - Bruno Mendonça e Marcelo Contini

Meio-médio - Victor Penalber

Médio - Tiago Camilo

Meio-pesado - Renan Nunes

Pesado - Rafael Silva, Walter Santos e David Moura